Salako Filminin Emine'si Meral Zeren Kimdir?

Salako'nun Emine'si Meral Zeren, 6 Haziran 1950 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Diyarbakırlı, bir ailede hayata gözlerini açan Zeren'in annesi, kuma nedeniyle hamileyken İstanbul'a kaçıyor ve Meral Zeren İstanbul'da ilkokulu bitiriyor. Ortaokuldan sonra okula devam etmedi ve 15 yaşında sahnelere çıkıp şarkılar söylemeye başladı.

MERAL ZEREN KİMDİR?

Yönetmen Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından sahnede şarkı söylerken keşfedilen Zeren, Battal Gazi Destanı, Salako, Köyden İndim Şehire, Banker Bilo, Duvardaki Kan gibi ses getiren filmlerde oynadı. Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve kendini yetiştirdi, şarkı sözü yazdı. Usta oyuncu, Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl'da sahne aldı.

SELAMİ ŞAHİN, ADINA ŞARKILAR BESTELEDİ

Meral Zeren, 1971 yılında senaryosunu Bülent Oran'ın yazdığı başrolünde Yılmaz Köksal'ın oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa adım attı. Uzun şarkıcılık döneminin ardından sadece 1978 yılında çıkardığı "Kalbimden Atma Beni & Hercai" isimli bir 45'lik plağı bulunuyor. Meral Zeren, 1975 yılından 1978 yılına kadar Selami Şahin ile beraber yaşadı. Bu birliktelik sırasında Selami Şahin kendisine 'Sensiz Olmuyor' ve 'Sen Mevsimler Gibisin, Değişirsin Sevgilim' şarkılarını besteledi.

YAZDIĞI ŞARKILAR ÜNLÜ SANATÇILAR TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ

Zeren, 1976 yılında "Kanım Kaynadı Sana" adlı şarkının sözlerini yazdı ve Selami Şahin de bestesini yaptıktan sonra şarkıcı Gülistan Okan, şarkıyı 45'lik plağa okudu. 1978 yılında yazdığı "Sakın Ağlama Ardından" adlı şarkısını yine Selami Şahin bestelemiş ve Aylin Urgal ve Nazan Şoray 45'lik plak haline getirmiştir.

YEŞİLÇAM'A DAMGA VURDU

1974 yılında yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı "Köyden İndim Şehire" adlı filmde rol alan Meral Zeren, 1974 yılında senaryosunu yine Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'in yazdığı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı "Salako" filminde Kemal Sunal ile başrolde oynadı. 1975 yılında yönetmenliğini Aram Gülyüz'ün yaptığı "Salak Bacılar" filminde başrolde oynadı. 1976 yılında başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oynadığı "Nereye Bakıyor Bu Adamlar" adlı filmde yer aldı. 1980 yılında senaryosunu Sadık Şendil ve Yavuz Turgul'un yazdığı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı "Banker Bilo" filminde boy gösterdi. 1984 yılında "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde sahne aldı.