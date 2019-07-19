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Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş

Kahramanmaraş'ta hasadı süren salatalığın kilosu tarlada 50 kuruştan satılıyor.

19.07.2019 10:18 Salatalığın kilosu tarlada 50 kuruş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde hasadı yapılan salatalıklar çevre illere gönderiliyor. Tarlada salatalığın kilosunu 50 kuruştan sattıklarını belirten üretici Enes Karataş, çiftçiler haricinde herkesin salatalık ekimi yaptığı ve bundan dolayı ürünün fiyatının düştüğünü söyledi.

"SALATALIK ÜRETİMİ ARTTI"

Karataş, "Piyasada salatalık üretimi arttı ve bu işi marketçisi de yapıyor, memuru da yapıyor aslında piyasayı onlar düşürüyor. Biz ise her zaman bu işi yapıyoruz" diye konuştu.

Tarlada çalışmanın zor olduğunu söyleyen Ayşe Çelik ise, "Sabah geliyoruz ve kahvaltımızı yaptıktan sonra tarlada salatalık hasadı yapıyoruz. Öğle yemeğini yedikten sonra akşam saatlerinde hasat edilen salatalığı yıkadıktan sonra kasalara yerleştirip gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Yeşilyöre, Türkoğlu, Karataş, Ekonomi, Güncel

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