Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!

Salatalığın zayıflatıcı etkisinden faydalanarak forma girmek ister misiniz? Salatalık ile 3 günde 1 kilo vererek incelecek ve istediğiniz kıyafetin içine gireceksiniz.

Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!
16.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:12

Diyetinize lezzet ve sağlık eklemek ister misiniz? Sağlıklı şekilde zayıflamak için salatalıktan yardım alabilir, kısa sürede kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

3 GÜNLÜK SALATALIK DİYETİ LİSTESİ

1.GÜN

Sabah: 1 bardak su, 4 yemek kaşığı yulaf, 1 kase yoğurt, 2 adet kuru incir

Ara öğün: Yarım litre su, 2 adet salatalık

Öğle: Cacık, 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık

Ara öğün: 1 adet salatalık, 2 adet kivi, yarım litre su

Akşam: 1 dilim çavdar ekmeği, 4 adet salatalık,

Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!

2.GÜN

Sabah: 1 bardak limonlu su, 2 dilim dil peyniri, 2 adet salatalık

Ara öğün: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği

Öğle: 1 dilim çavdar ekmeği, 1 adet haşlama kabak

Akşam: 1 adet haşlanmış yumurta, 2 adet biber, 2 adet salatalık

Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!

3.GÜN

Sabah: 1 bardak ballı limonlu su, 2 dilim peynir, 1 dilim çavdar ekmeği

Ara öğün: 2 adet salatalık

Öğle: 1 tabak haşlama kabak, 1 dilim çavdar ekmeği

Ara öğün: 1 kase cacık, 2 adet ceviz

Akşam: 2 adet salatalık

Salatalık diyeti nasıl yapılır? 3 günde 1 kilo verdiren salatalık diyeti!

Not: Beslenme düzeninde değişiklik yapmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Etiketler: Kilo Vermek, Sabah, Gündem, Güzellik, Sağlık, Güncel, Haber

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