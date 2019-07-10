10.07.2019 13:25
Haberler» Güncel» Haber

Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira

Salatalık tarlada 30 kuruş pazarda 1,5 lira

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretilen salatalığın kilosu tarlada 30 kuruşa, kent pazarında ise 1,5 liraya satılıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde üretilen salatalığın kilosu tarlada 30 kuruşa, kent pazarında ise 1,5 liraya satılıyor.

Türkiye'nin 'Küçük Antalya' diye adlandırılan Çaltı ve Tuzaklı köylerinde tarlada 30 kuruş civarında toptan satılan salatalık, Bilecik pazarında kilosu 1,5 TL'den İstanbul ve Ankara'da 3 ile 5 TL arasında satılıyor. Bu durum üreticiden çok aracılar ve son satıcıya yararken, üretici ise tepkili. Seracılar, kendilerini işin cefasını çektiğini, ama parayı pazarcı esnafının kazandığı söylediler.

"Çaltı salatasının fiyatı tezgahlarımızda 1,5 liradan satılıyor"

Hürriyet mahallesinde kurulan pazarda salatalığın fiyatı 1,5 ile 2 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, pazarcının yüzü gülüyor. Satıcısı İbrahim Yıldız, salatalığa müşterilerden yoğun talep olduğunu belirterek, "Salatalar Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nden geliyor. Çaltı salatasının fiyatı tezgahlarımızda 1,5 liradan satılıyor. Hem biz hem de müşterilerimiz bu fiyatların çok yüksek olduğunu söylüyor. Bizler son satıcı olarak üzerine karımızı koyarak satıyoruz. Arada parayı kazanan halciler. Aradan halciler kalksa müşterilerimiz daha ucuza salata, domates, biber yer" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik, Antalya, Söğüt, Çaltı, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:58   Şuhut'ta doğalgaz çalışmaları tam gaz devam ediyor
14:58   Eski İBB Sekreteri son yolculuğuna uğurlandı
14:58   "Kararlarımız çok geniş hukuki delillere dayanıyor"
14:58   Sandıklı'da traktör devrildi: 1 yaralı
14:57   Demirezen'e 'EFE'lik sökmez
14:57   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem kendi içimizdeki yapısal reformları hızlandırarak hem de dış şoklara...
14:56   Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali Koordinasyon toplantısı AKOM'da gerçekleştirildi