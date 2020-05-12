Salavan Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Salavan Dağı'nın 700 rakımında açan ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

12.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:38
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Salavan Dağı'nın 700 rakımında açan ters laleler doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.
Dağın ilçeye bağlı Gümüşdöven Mahallesi'ndeki bölümleri ters lalelere büründü.
"Ağlayan gelin" olarak da anılan ters laleler, görenlere adeta görsel şölen sunuyor.
Mahalle sakinlerinden Cengiz Eren, doğaseverin ters laleleri görmek için saatlerce yürümek zorunda kaldığını anlatarak, "Sabahın erken saatlerinde çiy düştüğü için güneş doğduğunda lalelerde su damlacıkları oluşmasından dolayı bu çiçekler halk arasında ağlayan gelin olarak da anılıyor." dedi. Salavan Dağı’nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haber

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