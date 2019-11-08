Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir, salavat anlamı nedir?

Hz. Muhammed ve ehl-i beytini için okunan bir dua olan salavat, özellikle önemli gün ve gecelerde getirilir. Allah'ın (c.c) Mevlid günü, gecesi ellerini açıp dua edenlerin dualarını kabul edeceği bilinen bir gerçektir. Mevlid günü edilen dualardan biri de salavattır. Salavat faziletleri neler? Salavat ne zaman getirilir?

SALAVAT NEDİR?

Kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed halinde okunur ve Peygamber efendimiz ile onun soyundan gelenleri yani ehl-i beytini selamlamak için okunan duadır. Peygamberimizi anarken adının sonuna getirilen (s.a.v), (s.a.s) ya da (s.a) şeklinde kullanılır. Bunlar; ''Allah'ın dua ve selamı üzerine olsun'' şeklinde açıklanır.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR, ANLAMI NEDİR?

İslam dünyasında özellikle özel gün ve gecelerde sık sık salavat getirilir. Genel olarak en kısa şekli ile söylenir.Salavat, "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklinde okunur ve anlamı ise, "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELER?

Salavat getirmek;günahların affedilmesine vesile olur, kıyamette Hz. Muhammed'in (SAV) yanında durmaya vesile olur, her salavat getirenin adı Hz. Muhammed'e (SAV) iletilir, salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner, çokça salavat getirenlerin derecesi yükseltilir, salavat getirmek sadaka vermek yerine geçer, salavat getiren müminlerin sıkıntıları giderilir, salavat getiren kişi fakirlik görmez, salavat getiren kullar sırat köprüsünden kolay geçer, çokça salavat getirilen eve bolluk bereket yağar, salavat getirenin yüzü nurlanır.

NE ZAMAN SALAVAT GETİRİLİR?

Salavat getirmenin belli bir günü, zaman dilimi olmamakla birlikte her an getirilebilir. Ancak Mevlid Kandili gibi Müslümanlıkta ayrı bir yeri olan günlerde salavat getirilmesi Allah katında daha sevaptır. Salavatın getirileceği belli başlı zamanlar şöyle:

Cuma günü ve gecesi, sabah akşam, peygamberimizin kabrini ziyaret ederken, Safa ile Merve'de, ezan okunurken, ikamet edilirken, duanın başında, ortasında ve sonunda, telbiyeyi bitirdikten sonra, bir yere toplanırken ve oradan dağılırken, abdest alırken ve sonra, bir şey unutulduğu vakit, vaaz ederken, hadis okumaya başlarken ve bitirince, kulak çınlarken, dînî sual sorarken, fetva yazarken, kız istemeye gidilince, evlenirken ve evlendirirken, zikre başlarken, cenaze namazında ve namazda teşehhüdden sonra salevat okumak sünnettir, müsafeha ederken, mescide girip çıkarken.