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Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

08.10.2019 23:28Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi
KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç Niğde yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.



Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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