Haberler » Güncel » Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 02:09Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi
KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç Niğde yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.



Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:57 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:54 Bursa-hakkari şehidi sözleşmeli er muhammet emin kotanoğlu, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı-2
06:54 Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
06:44 Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon
06:32 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 74...
05:54 RDIF ilk yurt dışı temsilciliğini Suudi Arabistan'da açtı
05:34 Libya'da Hafter'e bağlı 35 paralı askerin öldürüldüğü iddia edildi