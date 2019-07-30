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Salça yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sayıları her geçen gün artan seyyar salça makineleri kadınların işlerini kolaylaştırdı.

30.07.2019 12:22 Salça yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sayıları her geçen gün artan seyyar salça makineleri kadınların işlerini kolaylaştırdı. Kasalar dolusu domatesi dakikalar içinde posasını ve suyunu ayıran makineler salça yapımını kolaylaştırdı.

Burhaniye- Akçay yolu kenarında kurulan makineler de domatesin kasası 5 ile 7 lira arasında sıkılırken, salça yapmak isteyen vatandaşlar makinelerin başında kuyruk oluşturdu. Yörede domatesin ucuzlaması ile birlikte salça makinelerindeki yoğunluk arttı. Kış hazırlığı yaptıklarını anlatan Hamide Köse, " Eskiden salçamızı evlerde yapmaya çalışıyorduk. Şimdi makineler çıktı. İşimiz kolaylaştı. Burada işlenen domateslerin suyunu yemeklerde ve kahvaltılarda kullanacağız" dedi. Türker Becerikli de," Eskiden geleneksel usulde salça yapılıyordu. Her şey elde yapılıyordu. Şimdi makineler çıktı. İşler kolaylaştı. Makine domatesin posasını ve suyunu ayırıyor. Büyük kolaylık oldu" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Akçay, Güncel

Kaynak: İHA

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