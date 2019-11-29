Haberler » Güncel » Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi - Haber

Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde yapılacak Mille Bahçesi, sosyal donatılar ve çevre düzenlemesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi.

29.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:22Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi
Burdur'un ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde yapılacak Mille Bahçesi, sosyal donatılar ve çevre düzenlemesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi.
Ankara
16. İdare Mahkemesince görülen davada, davacılar Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz, Gazi Osman Şakar'ın 31 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen "Burdur ili Yeşilova ilçesi Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesinin ve ihale onayının iptalini istedikleri belirtildi.
Mahkeme heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) savunma talep etti.
Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik açık ihale usulüyle gerçekleştirilen dava konusu ihale
işleminde ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varan mahkeme heyeti,
davacıların, ihale süreci dışında kalan "proje" ve "ÇED kararı" na yönelik iddialarının, bu
davada incelenebilmesi olanağının bulunmadığını kaydetti.
Heyet, karar tutanağında açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar vererek, yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Davacı Yeşilova sakinleri ise avukatları aracılığıyla yaptıkları basın açıklamasında, Danıştay'da itiraz haklarını kullanacaklarını duyurdu.

Millet Bahçeleri, SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
20:01 İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
20:00 Bağ evinden 40 parça malzeme çalan zanlılar yakalandı
19:59 NATO müttefikleri savunma harcamalarını artırıyor
19:56 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinliği
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 20:03:17