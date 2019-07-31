Haberler» Güncel» Haber

Salda Gölü ihalesine 7 firma teklif verdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi bugün yapıldı.

31.07.2019 19:36 Salda Gölü ihalesine 7 firma teklif verdi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi bugün yapıldı.
Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulü" ile bugün gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul Halkalı'da bulunan ek hizmet binasında saat 15.00'da yapılan ihaleye 7 istekli firma teklif verirken, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.


- İstanbul

Millet Bahçeleri, SALDA GÖLÜ, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Trump, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi