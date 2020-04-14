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Salda Gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı kapsamında, Salda Gölü 7/24 kamera sistemiyle izlenecek.

14.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:45
Salda Gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı kapsamında, Salda Gölü 7/24 kamera sistemiyle izlenecek. İnternet ortamında paylaşılan görüntüleri vatandaş da evinden izleyebilecek.
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Sosyal medya platformu Twitter'da Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı. Ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" denildi.
"7/24 İZLENECEK"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte sayın bakanımızın talimatı çerçevesinde burayı 7/24 izleyecek bir mekanizma kuracağız. Bunu bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecekler. Buradaki sürecin her adımı şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
"HERKES EVİNDEN GÖREBİLECEK"
İzleme mekanizmasının valilik, kaymakamlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceğini ifade eden Kahraman, "Kameralar sistemiyle giriş çıkışlar izlenecek. Aynı zamanda internet ortamından paylaşacağız. Herkes evinden ne olduğunu görecek" dedi.
(Suat Metin - Yağmur Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Güncel
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