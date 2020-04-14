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Salda gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek

Salda gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek Bakan Kurum talimat verdi şeffaf uygulama hayata geçiriliyor Vatandaşlar görüntüleri evlerinden izleyebilecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı kapsamında, Salda Gölü 7/24 kamera sistemiyle izlenecek.

14.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:23
Salda gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek
Bakan Kurum talimat verdi şeffaf uygulama hayata geçiriliyor
Vatandaşlar görüntüleri evlerinden izleyebilecek
BURDUR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı kapsamında, Salda Gölü 7/24 kamera sistemiyle izlenecek. İnternet ortamında paylaşılan görüntüleri vatandaş da evinden izleyebilecek.
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki adlı. Sosyal medya platfomu twitterda Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı. Ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır" denildi.
"7/24 izlenecek"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte sayın bakanımızın talimatı çerçevesinde burayı 7/24 izleyecek bir mekanizma kuracağız. Bunu bütün vatandaşlarımız şeffaf bir şekilde görebilecekler. Buradaki sürecin her adımı şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
"Herkes evinden görebilecek"
İzleme mekanizmasının valilik, kaymakamlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirileceğini ifade eden Kahraman, "Kameralar sistemiyle giriş çıkışlar izlenecek. Aynı zamanda internet ortamından paylaşacağız. Herkes evinden ne olduğunu görecek" diye belirtti. Salda gölü internet üzerinden 7/24 izlenebilecek

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Kurum, SALDA GÖLÜ, Genel
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