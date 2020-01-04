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Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle popülerliği artan Salda Gölü manzaralı 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, törenle sezonu açtı.

04.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:32 Salda Gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle popülerliği artan Gölü manzaralı 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, törenle sezonu açtı.
Vali Hasan Şıldak, törende, kentin turizm potansiyelini her geçen gün ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
Tarih, doğa, kültür turizmine sahip olduklarını belirten Şıldak, "Bize düşen, bir mozaik gibi serpiştirilmiş bu güzellikleri koruyarak değerlendirmek ve insanımızın hizmetine sunmak." dedi.
Kayak merkezinin 2012'de kurulduğunu anımsatan Şıldak, tesisin konaklama imkanının daha iyi hale getirilmesi ve merkezdeki pist uzunluğunun artırılması gerektiğini vurguladı.
Tesisin kar kalınlığıyla bölgedeki diğer kayak merkezlerine göre avantajlı olduğunu dile getiren Şıldak, "Salda Gölü'nü de içine alan turizm projesiyle ile kayak merkezinin yoğunluğunun artacağına inanıyoruz. Kayak merkezindeki tesisi kaymakamlık işlettiği için hizmet fiyatları da bölgedeki rakiplerine göre ucuz ve kaliteli. Sezonun bereketli geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Açılış törenine, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Kayak Merkezi, SALDA GÖLÜ, Salda, Güncel

Kaynak: AA

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