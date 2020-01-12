Haberler » Güncel » Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber

Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

12.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:49
Burdur'un ilçesinde "Türkiye'nin Maldivleri" olarak nitelendirilen Gölü manzaralı kayak merkezinde, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'ne kuş bakışı bakan Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, sezonun açılmasının ardından hafta sonu çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.
Yeşilova ilçe merkezine 14, "turizmin başkenti" Antalya'ya 136 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, ziyaretçilerine göl manzarasına karşı ağaçların arasında kayak yapmanın keyfini yaşatıyor.
Kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaptı. Bazı ziyaretçiler merkeze çıkıp inerken göl manzarasında fotoğraf çektirip doğanın tadını çıkardı.
Kayak yapmaya İzmir'den gelen Arda Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer merkezlerde, ağaçların arasında kayak yapma imkanının olmadığını söyledi.
Kar kalınlığının yeterli olduğunu belirten Kazan, "Burası daha yeni yeni biliniyor, pist sayısı şu an için yeterli ancak ilerleyen dönemlerde artırılabilir. Yazın göl kenarına kışın da kayak merkezine geliyoruz." diye konuştu.
Ziyaretçi Kerem Vural da arkadaşlarının tavsiyesiyle geldiğini dile getirerek, merkezdeki kar kalınlığının iyi, doğasının güzel olduğunu söyledi.
Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Salda, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22  İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü'nün Hong Kong'a girişine izin verilmedi - Haber
22:22  Kılıçdaroğlu, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Haber
22:22  İngiltere, Almanya ve Fransa liderlerinden ortak İran açıklaması - Haber
22:22  Tekirdağ'da cinayeti itiraf eden şüpheli ile çalıştığı kişi gözaltına alındı - Haber
22:19  Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Haber
22:15  Iğdır'a beklenen kar yağdı - Haber
21:28  Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Haber
19:58  Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
12.01.2020 22:29:55