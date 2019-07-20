Salda Gölü Millet Bahçesi İhalesi 29 Temmuz'da

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumları nedeniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü kıyısına yapılacak Millet Bahçesi ihalesi, 29 Temmuz'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nde bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Beyaz kumlarıyla ilgi çeken Salda Gölü, yerli ve yabancı tatilciler için çekim merkezi olmaya devam ediyor. 'Türkiye'nin Maldivleri' ve 'Saldivler' olarak adlandırılan 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin 3'üncü en derin gölü Salda'nın kıyısına Millet Bahçesi yapılması için 29 Temmuz'da ihaleye çıkılacak.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde turizm hareketliliğinin çok yüksek olduğunu, kentin bundan çok daha yüksek düzeyde pay aldığını söyledi. Bunun rakamlara da yansıdığını belirten Vali Şıldak, "Yapılan turizm yatırımlarını, yaptığımız ilavelerle, estetik düzenleme ve altyapı çalışmalarıyla daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Vali Şıldak, bu kapsamında Yeşilova ilçe merkezine 4, Burdur'a ise 60 kilometre uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik yapıya ve yaklaşık 44 kilometrekare alana sahip Salda Gölü kıyısına Millet Bahçesi yapılacağını kaydetti.

Beyaz Adalar ile Belediye Halk Plajı bölgesinde inşa edilecek Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından yapılacağını belirten Vali Şıldak, şöyle konuştu:

"Salda Gölü, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu zaten başlı başına gölün korunması ve temiz kalması için en garantili sistemi ifade ediyor. Bu sistem sayesinde hem korunan, temiz kalan, hem de turizme hazırlanan bir Salda'yı önümüzdeki yıldan itibaren çok daha iyi seviyede göreceğiz. Ama bu yıl zaten bunu sağladık. Millet Bahçesi ve Halk Plajı yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tamamen ahşap imalatlarla çevreye saygılı, en küçük bir çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde özenli bir mimari ve projelendirmeyle burada hizmet verecek. Bu anlamda hiç bir sorun yaşamayacağız. Salda Gölü her zaman temiz kalacak."

SALDA'YA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Salda Gölü'nün ziyaretçi rekoruna da koştuğunu kaydeden Şıldak, "Hem 'Beyaz Adalar' dediğimiz bölgede, hem de Milli Parklara ait tabiat parkı alanındaki otopark giriş sayılarına bakarsak haziran ayı başından itibaren 300 binden fazla ziyaretçi geldi. Bu sayıya Doğanbaba tarafı ve diğer müstakil giriş noktalarındaki giriş sayıları dahil edilmemiştir. Dolayısıyla bu rakamlara ve gelişmelere baktığımızda en az 1 milyon kişinin Salda Gölü'nü ziyaret edeceğini, il geneli ziyaretçi sayımızın ise 1,5 milyonu bulacağını çok rahatlıkla söylüyoruz. Şu an itibarıyla Salda Gölü'nün diğer bütün noktalarını esas aldığımızda 1 Ocak'tan bu yana 400- 500 bin ziyaretçinin gölü ziyaret ettiğini söyleyebiliriz" dedi

- Burdur