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Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu

Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu Bölgede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı Salda Gölü'ndeki iş makineleri alandan çıkarıldı.

14.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:50
Salda Gölü'ndeki çalışma durduruldu
Bölgede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı
BURDUR - Salda Gölü'ndeki iş makineleri alandan çıkarıldı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada sorumluların görevden alındığını belirtildi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri de bölgede drone çekimi ve kum analizi yaparak çalışma başlattı.
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'ndeki iş makineleri görüntüleri sosyal medyada büyük tepki adlı. Sosyal medya platfomu twitterda Salda Gölü'yle alakalı 30 bine yakın paylaşım yapıldı. Bu kapsamda jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu alanın drone ile havadan görüntüsünü çekti. Ayrıca alandaki kumdan numune alınarak analiz yapıldı.

TOKİ"den açıklama
Ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" denildi.

"Kusurlu davranış"
Açıklamada, "Bu görüntüler kamuoyu gibi olarak bizleri de oldukça rahatsız etmiştir.Yüklenici firmaya makineli araçların inşaat alanına kesinlikle sokulmaması talimatı verilmesine rağmen bu konuda yeterli hassasiyet göstermemiştir. Yüklenici firmaya kusurlu davranışları nedeniyle gerekli maddi ve sözleşmesindeki diğer ceza hükümleri işletilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmış olup, sorumlu olan personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Yüzlerce yıl önce oluşmuş kum"
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener, görüntüleri görünce alana geldiğini belirterek, "Olayı araştırdım, kum dün buradan taşınmış ve Halk Plajı dediğimiz yere dökülmüş. Döküldüğü yere bakarsanız orada aynı çeşit bir kumun olmadığını göreceksiniz. Yüzlerce yıl önce oluşmuş bu kumları orada göreceksiniz" şeklinde konuştu. Salda Gölü’ndeki çalışma durduruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Jandarma, Genel
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