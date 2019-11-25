Haberler » Güncel » Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi - Haber

Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı.

25.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:26Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı genişledi

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı. 'un Yeşilova ilçesindeki tabiat parkı alanının çevresi de kafes telle çevrilerek korumaya alındı.

Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ndeki tabiat parkı alanı 120 dekardan 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen yeni tabiat parkının çevresi Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek korumaya alındı.Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü korumaya devam ettiklerini belirterek, "Salda Gölü Tabiat Parkı'nın 120 dekar olan alanı 2019 yılı içinde 570 dekara çıkarıldı. İlave edilen 450 dekar alan, kontrolsüz girişlerin ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince doğal dokuya uygun olarak ahşap direkli kafes telle çevrilerek koruma altına alındı" dedi.



SALDA GÖLÜ, Türkiye, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 İçişleri Bakanı Soylu, Japonya Devlet Bakanı Taira ile görüştü
13:17 Bakan Abdulhamit Gül duyurdu: Noterlik harç ve masrafları tüm bankaların kredi kartıyla ödenebilecek
13:16 MSB: PKK/YPG sivilleri hedef aldı, 2 kişiyi katletti
13:13 "Kurum Kültürü ve Öğretmenlik Zanaatı" konulu seminer düzenlendi
13:13 Melikgazi'de hafta sonu asfalt mesaisi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:16 HDP'de iki dönem milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, "HDP ilkelerinden sapmıştır" diyerek istifa etti
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:19:22