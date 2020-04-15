Salda Gölü'ndeki tahribattan geriye derin çukur ve lastik izleri kaldı (2)

MOTOSİKLETLE GİRİNCE CEZA YEDİLER

?Salda Gölü kıyında motosikletle gezen iki kişiye SİT alanına izinsiz girmekten toplamda 784 lira ceza yazıldı. Burdur 'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kıyısında devriye görevi yapan Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri motosikletli iki kişiyi tespit etti. İkilinin yanına giden jandarma ekipleri SİT alanında ne yaptıklarını sorduğu H.Ö. (34) ve H.B.'den (28) 'geziyoruz' yanıtını aldı. SİT alanına girmenin yasak olduğu anlatılan H.Ö. ve H.B. gezmek için girdikleri alanın SİT alanı olduğunu bilmediklerini söyledi. İkiliye SİT alanına izinsiz girmelerinden dolayı Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira para cezası yazıldı.