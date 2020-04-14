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Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde? alda Gölü'ne nasıl gidilir?

Salda Gölü doğal güzellikleri ve eşsiz manzaraları ile büyüleyici manzaralar sunuyor. Peki, bembeyaz kumsalları ve turkuaz suyu ile büyüleyici manzaraya sahip olan Salda Gölü nerede? Özel dokusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Salda Gölü hangi ilimizde?

14.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:21
Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde? alda Gölü'ne nasıl gidilir?

Salda gölü turkuaz rengi suyu ve bembeyaz renkte kumsalı ile hem ülkemizde hem dünyada üne sahip oldu. Salda Gölü, etrafında gelişen turizm hareketliliği ile Salda Gölü otelleri, Salda Gölü kampı ve Salda Gölü tatili gibi alternatiflerle tatilcilerin yeni gündemi oldu. Peki, Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde?

SALDA GÖLÜ NEREDE?

Yurtiçi tatil destinasyonları içinde yeni trend haline gelen Salda Gölü nerede olduğu ve tatil aktiviteleri konusunda çok çeşitli sorular akılları kurcalıyor. Salda Gölü, Burdur 'un Yeşilova ilçesine 4 km uzaklıkta, ilçenin kuzeybatı yönünde kayalık araziler, tepeler ve küçük alüvyonal ovalarla çevrili alan içinde bulunur.

Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde? alda Gölü'ne nasıl gidilir?

SALDA GÖLÜ TURLARI

Salda Gölü turları ziyaretçilerine mavinin en özel tonlarını yakından görme fırsatı veriyor. Çeşitli tur seçenekleri ile çeşitli alternatifler sunan Salda Gölü turları konum ve içerik olarak farklı seçenekler de sunuyor.

SALDA GÖLÜ KAMPI

Salda Gölü kamp seçenekleri ile doğaseverlere de kucak açıyor. Salda Gölü'nün kenarına konuşlandırılmış kamp alanlarında turkuaz ve beyaz kumsal ile iç içe kamp yapabilirsiniz. Salda Gölü'nün coğrafi özelliklerine bakarak bilinçli bir kamp aktivitresi yapabilirsiniz.

Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde? alda Gölü'ne nasıl gidilir?

SALDA GÖLÜ OTELLERİ

Salda Gölü otelleri arayışında olan tatilciler Burdur il merkezindeki ve Yeşilova ilçe merkezindeki otelleri kullanarak konaklayabilirler.

SALDA GÖLÜ DERİNLİĞİ

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü derinliği ile sadece ülkemizde değil dünya çapında da üne sahiptir. Salda gölü, 185 metre derinliğe sahiptir.

SALDA GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?

Salda Gölü'ne nasıl gidilir sorusunun yanıtını merak eden gezginler, Yeşilova ilçe merkezinden 4 km uzaklıktaki Salda Gölü'ne Kıraatlı Yolu ve D330 üzerinden ulaşabilirler. Burdur'a 76 km uzaklıktaki göle Burdur otogarından hareket eden tur araçlarıyla gitmek de mümkündür.

Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ilimizde? alda Gölü'ne nasıl gidilir?
Etiketler: SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Burdur, Turizm, Gündem, Güncel
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