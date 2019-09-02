Haberler» Politika» Haber

"Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.

02.09.2019 17:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Salda Gölü ziyaretinin ardından izlenimlerini ve ziyarete ilişkin bazı karelerin yer aldığı fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un daveti üzerine çevre dostlarıyla Salda Gölü'nü ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Kendine özgü yapısıyla Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan, dünyanın sayılı bölgelerinden birisi olan Salda Gölü, ülkemizin özenle korunması gereken bir kıymeti." değerlendirmesinde bulundu.
Emine Erdoğan, Bakanlığın bölgeyi korumak üzere geliştirdiği projenin, araç girişinin yasaklanması, plastik ve kimyasal kullanımının kontrol altına alınması, sigara izmariti atılmaması, beton yapılaşmaya asla izin verilmemesi gibi bir dizi hassasiyet içerdiğini aktararak, "Vatandaşlarımızın da işbirliği ile inşallah Salda Gölü'nü layıkıyla koruyacağız." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, SALDA GÖLÜ, Twitter, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
00:29   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:05   Dışişleri Bakanlığından 'FARC' açıklaması
23:48   Bakan Pakdemirli'den yangınlara ilişkin açıklama
23:28   AK Parti'den ihraç talebi
23:21   Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu
23:11   Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde konuştu
22:43   - TBMM'de Adli Yıl açılışı resepsiyonu