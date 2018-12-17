Saldırdıkları Gencin Dişlerini Penseyle Çektiler

Rum medyası, Güney Kıbrıs
'ta Afrika
kökenli bir gencin 5 kişinin saldırısına uğradığını ve 4 dişinin pense ile çekildiğini yazdı.
Rum medyası olayı, "Pense ile 4 dişini çektiler. Polis
karakolu yakınlarında inanılmaz bir ırkçı olay yaşandı" başlığı ile verdi.
Habere göre; Rum tarafında yaşayan Afrikalı genç, havaalanına bir yakınını bıraktıktan sonra evine dönüşte saldırıya uğradı. Sabah
saat 04.00'te taksiden inen gence, ABD
'de ortaya çıkan siyahi düşmanı 'Ku Klux Klan' hareketi sempatizanı 5 kişinin saldırdığı; önce darp edilen gencin ardından 4 dişinin pense ile çekildiği yazıldı.
Rum Fileleftheros
gazetesi, yaşananları 'ırkçılık' olarak niteledi ve "Afrikalı gencin çığlıkları, haykırışları bölgedeki kimseyi rahatsız etmedi. Polise de kimse ihbar da bulunmadı" diye durumu eleştirdi. - Karahasan
Polis,Afrika,Güney Kıbrıs
Kaynak: DHA