Saldırgan kaçan milli sporcuyu polis merkezinin önünde bıçakladı

Saldırgan kaçan milli sporcuyu polis merkezinin önünde bıçakladıMilli sporcu Bahçelievler'de dehşeti yaşadıİSTANBUL - Bahçelievler'de Wushu Sanda sporunda milli sporcu olan Yusuf Can Yolcu bir trafik magandasının saldırısına uğradı. Hem ters yönden gelen hemde sporcuya saldıran şüpheli, milli sporcuyu kovalayarak polis merkezinin önünde karnından bıçakladı. Olay, Bahçelievler'de dün sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Wushu Sanda sporunda Milli sporcu olan ve ünlü radyo programcısı Özgür Yolcu'nun oğlu Yusuf Can Yolcu, dün evden cep telefonunu tamir ettirmek için motosikletiyle çıktı. Kocasinan mahallesinde bir sokakta ilerlediği sırada ters yönden geldiği iddia edilen araç sürücüsü Burak Efe Ö. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Milli sporcu olan Yolcu, olay yerinden ayrılarak Kocasinan Polis Merkezine doğru kaçtı.Polis merkezine kadar takip eden saldırgan milli sporcuyu karnından bıçakladıMilli sporcu Yusuf Can Yolcu, saldırgan Burak Efe Ö'den kaçarak Kocasinan Polis Merkezine doğru geldi. Bu sırada saldırgan sürücü aracının milli sporcunun üzerine doğru sürdü. Yaşanan olay sonrasında polis merkezine sığınmak isterken, saldırgan milli sporcuyu karnından bıçakladı.Olay müdahale etmek isteyen polislere araç sürerek kaçtıYaşanan olayı gören polis ekipleri de olaya müdahale etmek istedi ancak saldırgan onlarında üzerine araç sürdü ve olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Milli sporcunun yaralandığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden hemen milli sporcuyu polis otosuyla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan sporcu Genel Cerrahi servisinde müşahede altına alındı."Polis merkezinin karşı yolunda durduğum sırada bıçağı sapladı"Yaşadığı şoku hala üzerinden atamayan ve hastanede tedavisine devam edilen Milli Sporcu Yusuf Can Yolcu şahsın kendisini bir kilometre takip ettiğini ve şahıstan kaçmak için karakola gitmeye çalıştığını belirterek "Ben trafikte ilerlerken şahıs tarafından takip edildim. İlk olarak önüme kırdı daha sonra düşürmeye çalıştı. Ben karakola doğru kaçıp karakolun karşı yolunda durduğum sırada bıçağı sapladı karakolun önünde. Karakoldan beni hastaneye getirdiler. Şahıs polisi de ezmeye çalıştı. Bir kilometre beni takip etti. Bıçağı karnımın sağ tarafına vurdu. Özel değişik bir bıçakla bıçakladı. O yüzden doktorlarda hayati tehlikenin devam ettiğini söyledi" diye konuştu"25 gün önce ülkemi Ankara'da temsil ettim"25 gün önce Ankara'da gerçekleştirilen uluslararası bir Wushu turnuvasında ülkesini temsil ettiğini belirten Yolcu, "25 gün önce ülkemi Ankara da temsil ettim kasım ayında yeniden maçım var uluslararası ama durumda nasıl maça çıkacağım bilmiyorum" diye konuştu." Biz kendi programımızda anlatıyoruz ama oğlumuza yapılınca canımın nasıl yandığını tarif edemiyorum"Şahsın oğlunu öldürmek için özel bir bıçak türüyle bıçakladığını ve bu yüzden oğlunun hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten ünlü radyocu Özgür Yolcu, "Dün öğle saatlerinde olay bana haber verildi ilk etapta bana haber verdirmiyor oğlum ben endişe etmeyeyim diye. İlk başta küçük bir yara zannediyor. Daha sonra hastaneye gelince bizi aradılar. Biz kendi programlarımızda bu detayları anlatıyoruz ama kendi evladıma yapılınca canımın nasıl yandığını tarif edemiyorum. Trafikte sinirli olabilirsiniz. Çekin bir kenara durun başkasına kızmış olabilirsiniz çekin durun. Ama bir gencin hayatına Milli bir sporcunun hayati bir organına kast etmek nedir. Özel bir bıçağı taşımaya ne gerek var. Madem ki bu ülkede yaşıyoruz. Birbirimize saygı duymayı öğrenemedik mi. Saldırmaya öldürmeye kasıtlı bir bıçak darbesi bu. Kati raporlarda bunlar belirtilmiş. Bugün bir basın mensubu olarak benim oğlumun başına geldi. Ama suçla suçluyla mücadele etmek için eğitim gerekli başka bir şey diyemiyorum. Son 24 saate yakın süredir biz hala yaşadığımız olayın şokundayız. İzleyeceğimiz yolu avukatımız takip ediyor. Şahıs şuan tutuklu. Üniversite öğrencisi Milli sporcu ve yaz tatilinde de harçlığını çıkarmak için uğraşıyor. Oğlumun kasım ayında maçı vardı ama ne yapacağız onu bilmiyoruz. Öldürmeye tam teşebbüs motorun üzerine aracı sürüyor. Karakolun önünde polislerin önünde bunu nasıl yapıyor ben hayret ediyorum" şeklinde konuştu.