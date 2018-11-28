Jandarma Ekiplerine Ateş Açan Saldırganın Mağaradaki Yaşam Alanı Ortaya Çıktı

Antalya'da 7 ayrı suçtan aranırken kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açan ve girilen çatışmada etkisiz hale getirilen saldırgan Abdullah Özer'in, dağ yamacındaki bir mağarada kendisine yaşam alanı kurduğu tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİNE ATEŞ AÇAN ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Antalya'da "kolluk kuvvetlerine direnme, evden hırsızlık, kasten yangın çıkarma, yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali" gibi 7 ayrı suçtan aranan ve kendisini yakalamak için operasyon yapan jandarma ekiplerine ateş açan Abdullah Özer, dün vurularak etkisiz hale getirildi.

YAŞADIĞI MAĞARA GÖRÜNTÜLENDİ

Operasyon sırasında açtığı ilk ateşte uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba'yı yaralayan 38 yaşındaki Abdullah Özer'in yaşadığı ve olayın gerçekleştiği mağarayı AA ekibi görüntüledi.

ORMANLIK ALANDAKİ SARP ARAZİDE YAŞAM ALANI KURMUŞ

Özer'in, Kayadibi Mahallesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir dağın yamacında, kara ulaşımı olmayan, ormanlık ve sarp arazide zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen mağarada, kendisine yaşam alanı kurduğu ortaya çıktı.

AKREP VE YILANLARLA KARŞI MAVİ BOYALI ÖNEM

Yaklaşık 7-8 metrekarelik bir alana sahip mağarada, ağaç dallarından kendisine çadır yaptığı görülen Özer'in, akrep, böcek ve yılan girmemesi için de mağaranın içini maviye boyadığı dikkati çekti.

KÖYLÜLERDEN ZORLA YİYECEK ALIYORMUŞ

Özer'in 1,5 yıldan bu yana Aksu ilçesindeki ormanlık alanlarda yaşadığı ve özellikle akşamları yayla evlerine giderek köylüden zorla yiyecek, yaşamsal malzeme aldığı belirtilirken, mağarada ayrıca böcek, yılan ve akrepleri öldürdüğü tespit edilen ilaç kutuları ile ilaçlama makinesi ele geçirildi.

GÜNEŞ PANELİNDEN ELEKTRİK ÜRETMİŞ

Saldırgan Özer'in, küçük bir güneş panelinden elektrik ürettiği mağarada yaşam malzemelerinin yanı sıra pilli radyo, ocak, mutfak tüpü, tencere ve tabaklar ile battaniye, yorgan, kıyafet ve yarım metre uzunluğundaki iplerin ortasına bağladığı deri haznesi olan sapan bulundu.