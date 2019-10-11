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Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı verdiği poz nedeniyle "O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?" sözleriyle eleştirdi.

11.10.2019 23:24

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı yerden yere vurdu.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Sunucu Buket Aydın, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Buket Aydın o anların fotoğrafını, "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKMIŞ POZ VERİYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın o pozunu sert sözlerle eleştirdi. Bekaroğlu yayınladığı mesajda, "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı.

Buket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayızBuket Aydın teröristlere meydan okudu: Saldırsanız da buradayız

Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Bekaroğlu, Buket Aydın, PKK, Magazin, Güncel

YORUMLAR(18)
SAHIBININ SESI:BIR ARA KANALDAN ATILMISTI YALVAR YAKAR BIRILERINE KANALA GERI DÖNDÜ SIMDI POZ VERMESI NORMAL DEGIL MI
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0 0
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SELO1:O bir Kadin. . ??Süslenmesi gayet normal, napcakti?, kirli sakal falan. . . .
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5 8
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DEMLİK:Güzel bir kare
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3 2
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MEMO:Susun kara murat benimmm
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1 1
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CIKARIN MASKENIZI:SANATCISI CIKAR NEMALANMAYA OYNAR KOCASININ VERGI BORCUNU VERMEMEK ICIN TRASTAN BOSANIR SPIKERI CIKAR BIRILERINE YARANMAK ICIN POZ VERIR
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12 2
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LOKANTACI:Yemin ederim adam haklı
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20 7
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ESNAF:Yemin ederim ki adam haklı. Sezarın hakkı sezara
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13 5
SFASF:Gereksiz bi linç
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12 13
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INSAN OLUN:BUNLAR SAVASTAN BILE NEMALANMA PESINDE
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18 3
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MUHARREMA:Bu kadın zaten ciddi biri değil Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajda gülmüştü adama.
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