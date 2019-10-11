Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye giden sunucu Buket Aydın'ı yerden yere vurdu.

"SALDIRSANIZ DA BURADAYIZ"

Sunucu Buket Aydın, PKK/YPG'lilerin gazetecilere saldırdığı bölgeye gitti. Buket Aydın o anların fotoğrafını, "Saldırsanız da buradayız" notuyla yayınladı.

"SANKİ DEFİLEYE ÇIKMIŞ POZ VERİYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Buket Aydın'ın o pozunu sert sözlerle eleştirdi. Bekaroğlu yayınladığı mesajda, "Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif şekilde yaralanmıştı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmişti. Teröristler daha sonra restorana ateş açmıştı. Basın mensuplarının yayın yapmasını istemeyen teröristler sürekli bölgeye taciz ateşi açmıştı.