Haberler » Güncel » Haber

Saldırı hazırlığındaki 3 terörist daha yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır'da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile birlikte yakalandıklarını duyurmuştu.

05.10.2019 16:20Saldırı hazırlığındaki 3 terörist daha yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Diyarbakır'da sansasyonel eylem yapacakları tespit edilen 2 teröristin hazırladıkları bombalar ile birlikte yakalandıklarını duyurmuştu. Yapılan duyurunun ardından devam eden operasyonlar kapsamında 3 terörist daha yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır'da dün merkez Bağlar ilçesinde iç güvenlik operasyonları kapsamında dün sansasyonel eylem yapacakları belirlenen ve patlayıcılarla birlikte yakalanan 2 teröristin sorgusu devam ederken polis operasyonlarını sürdürüyor.
3 Terörist Daha Yakalandı
Yakalanan teröristlerle bağlantısı olduğunu belirleyen güvenlik güçleri 3 ayrı adrese daha operasyon düzenledi. Operasyonda patlayıcılarla yakalanan 2 teröristle doğrudan bağlantısı bulunan 3 kişi daha yakalandı. Hazırladıkları bombalarla kentte sansasyonel eylem yapacakları belirlenen 5 kişinin Diyarbakır Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor.
(Sedat Irmak/İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:13 Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor
18:13 4. Etnospor Kültür Festivali - Atlı Cirit Gösterileri
18:11 Kadın emeğine destek
18:10 Kasımpaşa'ya evinde Konyaspor şoku
18:10 Kaş'ta sağanak yağış seralara zarar verdi
18:09 Siirt OSB'de girişimcilere arsa tahsisi
18:09 Makü'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası