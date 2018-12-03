03 Aralık 2018, 12:28
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Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinat-Haftanin ve Metine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinat-Haftanin ve Metine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina bölgelerine 02-03 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA Irak,TSK
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:28



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