Saldırı Hazırlığındaki 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
), Sinat-Haftanin ve Metine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak
kuzeyi Sinat-Haftanin ve Metina
bölgelerine 02-03 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA
Irak,TSK
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:28