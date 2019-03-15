Saldırı Irkçılığın ve Yayılan Nefretin Son Örneğidir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırı gittikçe yükselen İslam ve yabancı karşıtlığı, dünyayı tehdit etmeye devam eden ırkçılığın ve yayılan nefretin son örneğidir." dedi.Karaaslan, Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda "Geleceğe tanıklık etmek" temasıyla düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.Dünyanın cuma gününe vahşi bir terör saldırıyla başladığına dikkati çeken Karaaslan, "Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ne yazık ki çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini öğrendik. Bu saldırı, gittikçe yükselen İslam ve yabancı karşıtlığı, dünyayı tehdit etmeye devam eden ırkçılığın ve yayılan nefretin son örneğidir." ifadesini kullandı.Vahşi saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, terör saldırısını en sert biçimde kınadığını belirten Karaaslan, "Bu tür saldırıların asla kabul edilebilir ve makul tarafı yoktur. Dünyaya düşen, açık yüreklilikle bu ve benzeri saldırılara en net cevabı vermek, düşmanlığı körükleyen, nefreti besleyen akımlarla mücadele etmektir." diye konuştu.Türkiye'nin bugün hem ülkenin geldiği noktada hem de basiretli, ferasetli ve güçlü yöneticilerle dünya meselelerinde sorumluluk alan güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:"Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyanın gözünün içine bakarak, 'Dünya beşten büyüktür' diyen güçlü bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın bugün omuzlarına alarak taşıdığı büyük sorumluluğu, gelecekte ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecek irade olarak kendini yetiştirmiş, donanımlı gençlerimiz üstlenecektir. Ayaklar altına alınmaya çalışılan değerleri yeniden ama daha güçlü şekilde ayağa kaldıracak olan sizlersiniz. Yabancı dil bilmekle yetinmeyip bugün dünya meselelerini tartışacak hale gelmeniz, bugünümüze ve geleceğimize dair duyduğumuz büyük umuttur."Karaaslan, insan hakları, demokrasi, özgürlükler, kadın hakları söz konusu olduğunda yüksek perdeden konuşmayı alışkanlık haline getirenlere gençlerin söyleyeceği çok şey bulunduğuna işaret ederek, "Çünkü bizim insanlığın derdiyle dertlenme, sorun varsa çözen olma gibi bir sorumluluğu omuzlarımıza yükleyen yüce bir dinimiz, tarihi sorumluluğumuz ve köklü medeniyet bilincimiz var." değerlendirmesinde bulundu.Çiğdem Karaaslan, daha sonra 19 Mayıs ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu.