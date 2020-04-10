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Saldırı kodu ile yardıma çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptılar

Saldırı kodu ile yardıma çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptılar Sandıklı'da, polisi beyaz kod (sağlık personeline saldırı) ile çağıran 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personelleri, hazırladıkları pasta ile sürpriz bir Polis Haftası kutlaması yaptılar.

10.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:45
Saldırı kodu ile yardıma çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptılar
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da, polisi beyaz kod (sağlık personeline saldırı) ile çağıran 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personelleri, hazırladıkları pasta ile sürpriz bir Polis Haftası kutlaması yaptılar.
Sabah saatlerinde ilginç bir kutlama planlayan sağlık ekipleri, beraber görev yaptıkları emniyet güçlerinin 10 Nisan Polis Gününü kutlamak için sağlık personeline saldırı olarak belirlenmiş beyaz kod ile telsizden çağrıda bulundular. Bunun üzerine Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevli ekipler, gelen telsiz ihbarı ile olay yerine intikal ettiler. Geldiklerinde hazırlamış pastalı kutlama ile karşılaşan, kendilerine sürpriz bir kutlama yapıldığını gören polis ekipleri mutlu oldular. Polis ekipleri, böyle bir günde kendilerini böyle bir sürpriz kutlama ile hatırlayan 112 Acil Servis çalışanlarına teşekkür ettiler.
Sağlık çalışanları da yaptıkları açıklamada "Zor günlerden geçiyoruz. Emniyet güçleri polis arkadaşlarımız ile zaman zaman birlikte görev yapıyoruz. 10 Nisan Polis Haftası onlara sürpriz yapmak istedik" dediler. Saldırı kodu ile yardıma çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz yaptılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Yerel
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