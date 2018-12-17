Kaynak: AA

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da "komandolara" yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının izleri ve acısı unutulmuyor.1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da düzenlenen, 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının acısı hala yürekleri sızlatıyor.Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında, teröristlerin halk otobüsünü izleyerek düzenledikleri saldırının 2. yılında, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi ile İstanbul Kadıköy merkezli Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği üyesi eski komandolar bugün anma etkinliği düzenledi.Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesince saldırının yaşandığı otobüs durağında yaptırılan anıt önünde gerçekleşti.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında düzenlenen saldırının acısının hala yüreklerde yaşandığını söyledi.Terör saldırısının Türkiye'nin huzurunu hedeflediğini ancak Kayseri halkının buna izin vermediğini dile getiren Üçkan, "15 şehidimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.Birlik ve beraberlik içerisinde, ay yıldızlı bayrağın her zaman göklerde dalgalanacağını, ezanın hiçbir zaman susmayacağını haykıracaklarını vurgulayan Üçkan, şunları kaydetti:"Bugün de yarın da bunun bedelini ödeyeceğimizin mesajını herkese vereceğiz. Bu saldırı, Türkiye'nin huzuruna yönelikti. Burada çıkartılacak bir kargaşa, Türkiye'ye farklı bir şekilde yansıtılacaktı. Kayserimiz buna müsaade etmedi. 1. Komando Tugay Komutanlığı çok önemli bir konumda. Komandolarımızın hedef alınmasının nedenlerinden birisi de yüzde 100 başarılı operasyonlar yapması. Bu vatanın sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Milletimiz de bunları bildiği sürece Allah'ın izniyle bu millete kimse zarar veremez. Vatan uğrunda kan ve can verdiyseniz vatan oluyor. Bizler de kanla, canımızla aldığımız vatanı bugün de yarın da müdafaa edeceğiz. Gelecek nesillere de aynı şekilde teslim edeceğiz."Terör saldırısıyla ilgili davaKayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binen ve kent merkezine doğru yola çıkan kahraman askerlere yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından olayla ilgili 21 şüpheliden 18'ini yakalamıştı.Sanıklar hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında halk otobüsü şoförü Hamit E, patlayıcı yerleştirilen aracın sahibi, patlayıcı temin eden ve saldırıyı planlayanların da bulunduğu 21 kişi hakkında "devletin bütünlüğünü bozmak, 15 kez nitelikli kasten öldürme, 54 kez nitelikli öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurma, silahlı terör örgütü üyesi olma ve sahtekarlık" suçlamalarıyla kamu davası açılmıştı.Sanıklar hakkında, 15 kişinin ölümü nedeniyle 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, devletin bütünlüğünü bozmak suçundan birer kez müebbet, 54 kişinin yaralanması, terör örgütü üyesi olma ve patlayıcı bulundurma suçlamalarından da 32 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edilmişti.Terör saldırısıyla ilgili 3'ü tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediliyor.