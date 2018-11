Saldırıda Yaralanan Eski Suriyeli Futbolcu Tedavi İçin Türkiye'de

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:58



Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde futbol oynanan alana varil bombası atılması sonucu bacağından ve kolundan yaralanan eski futbolcu Muhammed Cuha, tedavi için geldiği Türkiye'de sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.Ülkesindeki birçok futbol takımında 20 yılı aşkın süre top koşturan ve iç savaşın başlamasıyla futbol hayatı biten 38 yaşındaki Cuha, yaşadığı Doğu Guta'da çocuklara futbol kursu vermeyi kararlaştırdı.Çok sevdiği futbolu çocuklara öğretmenin mutluluğunu yaşayan Cuha'nın hayatı ise rejim güçlerinin yaklaşık bir yıl önce kurs verdiği sahaya attığı varil bombasıyla karardı.Cuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol sahasına çevirdikleri alanda çocuklarla eğitim yaparken büyük bir gürültü koptuğunu kaydetti.O anı hatırlamak dahi istemeyen Cuha, herkesin sağa sola savrulduğunu, gözünü hastanede açtığını söyledi.Cuha, "Ayağım ve kolumdan ağır şekilde yaralanmışım. Buradaki bir hastanede 1 ay kadar tedavi gördüm. Ancak ilaç yetersizliği nedeniyle tedavim yarım kaldı. Geçtiğimiz nisan ayında Esed rejiminin abluka ve yoğun saldırılar sonucu ele geçirdiği Doğu Guta'dan tahliye edilenlerle birlikte İdlib'e geldim." diye konuştu.İdlib'de bir süre tedavisine devam edildiğini ancak yine hastanelerin yetersiz kaldığını aktaran Cuha, eski günlere dönme hayaliyle geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldiğini belirtti."Protez kola ihtiyacım var"Sol kolunu, dirsekten kırıldığı için hareket ettiremediğini söyleyen Cuha, şöyle devam etti:"İstem dışı sol kolum sallanıyor. Kemik olmadığı ve sinir kaybı yaşandığı için kontrol edemiyorum. Şu an tedavimin olması ve protez kol ihtiyacım için Reyhanlı'ya geldim. Türkiye'nin bize gösterdiği destek için teşekkür ederiz. İnşallah hayırseverlerin yardımlarını bekliyorum. 4 çocuğum ve eşim Afrin'de kaldı. Bir an önce tedavi olup yeniden aileme kavuşmak istiyorum."