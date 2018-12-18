Saldırıda Yaralanan Eski Suriyeli Futbolcuya Yardım Eli

Suriye
'nin Doğu Guta bölgesinde, futbol oynanan alana varil bombası atılması sonucu bacağından ve kolundan yaralanan eski futbolcu 38 yaşındaki Muhammed Cuha'ya tedavisi için yardım eli uzatıldı.
Ülkesindeki birçok futbol takımında 20 yılı aşkın süre top koşturan ve iç savaşın başlamasıyla spor hayatı biten Cuha'nın durumunun Anadolu Ajansı
tarafından haber yapılmasının ardından, yetkililer harekete geçti. Futbol
oynadığı alana varil bombası atılması sonucu bacağından ve kolundan yaralanınca Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesine gelen Cuha'nın tedavisi için Reyhanlı Sağlık Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi.
Sağlık ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Cuha'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Ardından ekiplerce Reyhanlı Devlet Hastanesine götürülen Cuha'nın muayenesi yapılarak tedavi süreci başlatıldı.
Suriye,Futbol
Kaynak: AA