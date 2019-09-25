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Saldırıda yaralananların hayati tehlikesi yok

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

25.09.2019 10:50Saldırıda yaralananların hayati tehlikesi yok
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırıda yaralanan 4 vatandaş ile 1 polis memuru Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, saldırıda yaralanan polis ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şevkin, "Kozan yolunda çevik kuvveti taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, terörü nefretle kınıyorum. Adana'mıza, Türkiye'mize geçmiş olsun" dedi. - ADANA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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