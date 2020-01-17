Haberler » Güncel » Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor - Haber

Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı.

17.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:00Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor
'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Halep'in Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlattı. Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın güvenli bölgelere yöneldi.

Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in Güneydoğusuna ve Halep'e saldırılarını arttırması nedeniyle evlerini terk eden Suriyeliler boş arazilere gelerek burada kendi imkanları ile çadır kurdu.

Rejim saldırılarından kaçarak, daha önceden göç ederek boş arazilere çadır kuran akrabalarının yanlarına yerleşen Suriyelilere Türk Kızılay'ı yardım eli uzattı. Kızılay ekipleri yeni gelenlere çadır desteği ve erzak yardımında bulundu. - İDLİB

Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36  İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (6)
20:35  Bakanlık iade edilen terörist sayısını açıkladı
20:34  Yaralı köpeğin tedavisi için kermes düzenlendi
20:34  İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (5) röportajlar
20:33  KANAL İSTANBUL PROJESİNİN GEÇECEĞİ BELİRTİLEN GÜZERGAHIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ -2
17.01.2020 20:38:10