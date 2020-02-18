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Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış

Mersin'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken tipi beğenilmediği için bir kişi tarafından saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç, kirada oturan ailesine yardımcı olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını söyledi.

18.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:41

Mersin'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken, kimliği belirsiz kişinin, tipini beğenmemesi üzerine yumruklu ve tekmeli saldırıya uğrayan Bayram Aydemir (18), kirada oturan ailesine yardımcı olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını söyledi. Nimet Aydemir ise, "Oğlum ekmeğinin peşinde, onu rencide etmesinler" dedi.

Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde mağaza açılışında palyaçoluk yapan ailenin iki çocuğundan Bayram Aydemir, bir kişinin saldırısına uğradı. Bayram, aldığı darbeler nedeniyle yere düştükten sonra da tekme atmaya devam eden saldırganı çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Büyük tepki çeken olayı anlatan Bayram, duyarlılık çağrısı yaptı.

"OKUYAMADIM, AİLEMİ GEÇİNDİRİYORUM"

Kirada oturan ailesine destek olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını dile getiren Bayram, "Ben orada çocukları eğlendiriyordum. Roman havası ile çocukları eğlendirirken bir vatandaş gelip tipimi, hareketlerimi beğenmeyerek el kol hareketi yaptı, vurmaya kalktı. Vurduktan sonra beni yere düşürdü, tekmeledi. Yukarıda Allah var, iyiyi de görüyor, kötüyü de. Ekmek kazanan insanlara kimse dokunmasın. Olaydan sonra şikayetçi olmadım, Allah'a havale ettim. 14 yaşından beri organizasyonların içindeyim. Bu işe bir arkadaşımın vasıtası ile başladım. İşimi severek yapıyorum. Ailemi ben geçindiriyorum. Okumuyorum, eve katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyken bazıları beni anlamıyor, sinirli olup bana ağır sözler kullanıyor. Bundan sonra da aynı şekilde işimin başında olacağım. Ben bu işi severek yapıyorum. Çocukları eğlendirmek hoşuma gidiyor. İnsanlara biraz daha iyi yaklaşın. Benim görevim sadece çocukları eğlendirmek. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

"OĞLUMU RENCİDE ETMESİNLER"

Nimet Aydemir ise oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Aydemir, "Oğlum 4 yıldır bu işi yapıyor. Seveni de var, sevmeyeni de hepsine saygı duyuyorum, ama oğlumun ekmeği ile oynamasınlar. Eve katkıda bulunuyor. Çocuğumu rencide etmesinler" diye seslendi.

Tipi beğenilmediği için saldırıya uğrayan palyaço ailesini geçindirmek için okumamış

İstiklal Caddesi, Bayram Aydemir, Anne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
RUHANİ:cakma joker. . . .
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AAAAAA:O KADAR PALYAÇO MESLEĞİNİ YAPAN VAR HİÇ BİRİ DAYAK YEMEMİŞKEN BU KİŞİ NEDEN YEDİ ACABA. ?
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3 7
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EMRE:Allah daha sağlam vurur, merak etme kardeş!
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SANKİ BİRAZ ŞEY GİBİ:Bence işin aslı elbisenin rengi ile alakalı. Bildiğin terör örgütü paçarvasının renklerine benziyor. Bence ondan dayağı yemiştir.
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SAYGECİTLİ:ben ilk basta anlamistim konuyu . renklerinde anormallik var hele hele mersin gibi milliyetci sehirde bunlarla zor gezer abi . . rengini bile sevmiyorum ya !!!!!!
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