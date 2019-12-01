Saldırıya uğrayan teknik direktör, futbolcuları maçta yalnız bırakmadı

Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübü tesislerine cuma günü gelen 12 kişilik grup, ellerindeki demir çubuk ve sopalar ile teknik direktör Tarık Yurttaş, yardımcısı Erkan Çakır ve bir sporcuyu dövdü. Saldırının ardından hastanede tedavi edilen teknik direktör Yurttaş ile yardımcısı Çakır, taburcu edildi. Medical Park Batman Petrolspor, bugün sahasında Gölçükspor'u konuk etti. Yurttaş ve yardımcısı da takımlarını izledi.

"SAĞLIK RAPORUNA RAĞMEN KULÜBEDE YERİMİ ALDIM"

Burnunda sargı bezi olan Tarık Yurttaş, oyuncularına moral vermek amacıyla maça geldiğini belirterek, "Takımımı yalnız bırakmamak için sağlık raporuna rağmen kulübede yerimi aldım. Futbolculara moral vermek için onları yalnız bırakamazdım. Salgınlarla ilgili hukuki süreç başladı" dedi. Öte yandan karşılaşma, konuk takım Gölçükspor'un 2-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.