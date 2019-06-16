Saldırıya uğrayan Yeni Akit Haber Müdürü hakkında Erdoğan'ın yeğeninden mesaj: Sopadan geçirildi

Akit TV yayınında "O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar" demesinin ardından sopalı saldırıya uğrayan Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ömer Erdoğan Facebook'ta paylaşımda bulundu:

"Geceye Bir Not: 'Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Sopadan Geçirilmiş...'"

Gelen tepki yorumları üzerine Ömer Erdoğan şu karşılığı verdi:

"Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' adlı programa konuk olan Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın canlı yayında Türk askeriyle ilgili yaptığı 'eşek' benzetmesi tepki çekmişti. Alan, gazeteci Ali Tarakçı ile tartıştığı sırada, 'O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu' demişti. Bu sebeple haber müdürü sopadan geçirilmiş. Bu bir haber notu. Bunu biz, gazeteci lisanı ile değil ancak kendi edebiyat sanatı lisanımız ile not edebiliriz. Gerek edebiyat dili ve gerekse Türkçe deyimler/kavramları ile ilgili Dil Tarih Kurumunun imkânlarını kullanmak öğretici olabilir. Hepinizi seviyorum."