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Salep bitkisi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza

Salep bitkisi toplayan 2 kişiye 153 bin lira cezaELAZIĞ'da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi.

27.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:57
Salep bitkisi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza
ELAZIĞ'da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan gelen B.K. ve A.S.'nin Alakaya ilçesinde, salep bitkisi toplayacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, B.K. ve A.S.'yi suçüstü yakaladı.
Topladıkları 2 kilogram salep soğanına el konulan ikiliye, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için toplam 147 bin 494 TL, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, şehirler arası seyahat yaptıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere 153 bin 794 lira para cezası uygulandı. Salep bitkisi toplayan 2 kişiye 153 bin lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Güncel, Haber
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