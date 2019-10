Şalgam Peru mutfağından tam not aldı

Şalgam Peru mutfağından tam not aldıİSTANBUL - Son yılların en ünlü mutfaklarından olan Peru mutfağının ünlü temsilcilerinden olan Christian Bravo İstanbul 'da Gastronomi öğrencileri ile bir araya geldi ve en ünlü yemeklerinden biri olan "ceviche"de çok beğendiği şalgamı kullandı. Peru'nun marka elçisi ve dünyaca tanınan ünlü şefi Christian Bravo, Bahçeşehir Üniversitesi'nin katkıları ile gastronomi bölümü öğrencileri ve katılımcılarına master class, seminer ve demo class etkinliklerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Üç gün boyunca süren etkinlikler kapsamında hem Peru mutfağını tanıtan hem de Türk mutfağını keşfetme şansı yakalayan Bravo'yu en etkileyen tat ünlü içeceklerimizden şalgam oldu. Öğrencilerle birçok Peru yemeği tarifini paylaşan Bravo şalgamı kendi kültürlerindeki ceviche yemeğinde kullandı. Çıkan tadı oldukça beğenen ünlü şef bu sayede şalgamı Peru mutfağına katmış oldu.Denediği yemekler arasında en fazla içli köfteyi sevdiğini ve hatta yapmayı deneyeceğini söyleyen Şef, şalgamı da çok beğendiği için yemeklerinde kullanacağını dile getirdi. Ünlü yemeklerinden olan ceviche için şalgamın çok uygun olacağını düşünen ve hemen öğrencilerle birlikte deneyen Bravo, "Cevichenin suyunda bu şalgam tadının çok iyi gidebileceğini düşündüm. İlk kez tattıktan sonra ertesi günde sınıfta öğrencilerle birlikte bunları birleştirerek değişik bir tat çıkardım. Gerçekten çok beğendim" şeklinde konuştu."Her iki mutfakta da pilav yaygın kullanılıyor"İstanbul'da olduğu sürece Türk mutfağına dair birçok yemeğin tadına baktığını söyleyen Bravo Peru ve Türk mutfağı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmeye çalıştığını ifade etti. İlk olarak pilavın her iki mutfakta da çok fazla kullanıldığını dile getiren Bravo en büyük farklılığın ise kendi mutfaklarında çok fazla kullandıkları patates olduğunu söyledi. Ünlü Şef ayrıca; "Biz de yahnilerimizde falan sizin gibi çok fazla baharat kullanıyoruz. Özellikle tarcın ve zencefil her iki mutfakta da var" dedi"Yemekler en basite ve doğala inmeli"Dünyada günden güne artan gastronomi sektörünün öneminden bahseden ve ayrıca tarım alanlarının azalması ile ilgili soruna da değinen Bravo kürselleşen ve küçülen dünya ile birlikte yemeklerin de en basite ve doğala inmesi gerektiğini söyledi. Bravo sözlerine şu şekilde devam etti; "Küreselleşme ile beraber zaten ülkelerin kültürleri gibi yemeklerinin de her açıdan birbirine yaklaştığını, birleştiğini ve karıştığını görebiliyoruz. Bütün ülkelerin yemeklerini değişik şekillerde bir arada görüyoruz. En önemlisi bu. Ayrıca bunun dışında ben daha çok gastronomide basitleşmeye yönelik daha temele giden ve en doğal yöntemlerin kullanıldığı tarzın daha da değer kazanacağını düşünüyorum. Eskiye ve basite dönüş olması gerekiyor. Tarım alanlarının giderek azaldığının ve hazır gıdanın arttığının farkındayım. İnsanlar günlük işlerine koşturmaktan dolayı çabuk yeme ihtiyacı duyuyor. Sorunlar da işte bu yüzden meydana geliyor."Son olarak da Türkleri Peru mutfağını keşfetmek için ülkesine davet eden Bravo, "Umarım Türkler de daha fazla Peru'ya gelir ve kendi gözleriyle güzel ülkemi görür" diyerek sözlerini sonlandırdı.