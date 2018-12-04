04 Aralık 2018 Salı 11:18



04 Aralık 2018 Salı 11:18

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin farklı bölgelerinde şalgam üreten firmalar, daha sağlıklı olduğu ve şalgama ayrı bir lezzet kattığı gerekçesiyle Osmaniye'de üretilen tahta fıçılara rağbet gösteriyor.Osmaniye'de 63 yıllık eski bir dükkanda tahta fıçı yapan Ruhi Özat ve oğlu Metin Özat, 6 kuşaktır ailelerince yaşatılan mesleği ilk günkü heyecanla sürdürüyor.Ruhi ve Metin Özat, 150 yıldan beri aileleri tarafından babadan oğula aktarılan mesleğin son temsilcileri.Tahta fıçı, yayık, tahta kaşık gibi ürünler üretmeye devam eden baba-oğulun yaptığı ahşap fıçılara şalgam üreticileri rağbet gösteriyor.Yıllardır aynı metodla tahta fıçı ürettiklerini belirten Metin Özat, insanların ürettikleri malları daha çok sağlıklı ve doğal olduğu için tercih ettiğini dile getirdi.Sadece Osmaniye ve çevresine değil Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını ve kargoyla gönderdiklerini ifade eden Özat, "Şu an için çoğunlukla şalgam yapımında kullanılan fıçılar üretiyoruz. Üreticiler, tahta fıçıların şalgama ayrı bir lezzet kattığını ve plastik bidonlardan daha sağlıklı olduğunu söyleyerek bize geliyor hatta çoğu kez siparişleri sıraya koymak zorunda kalıyoruz. Ayran için, su koymak için isteyenler var. Şeker hastaları için bile özel fıçı üretiyoruz. Şekeri dengede tutuyor. Zeytin kurmak için, zeytinyağı koymak için isteyen var. Ne isterlerse ona göre yapıyoruz." diye konuştu.35 yılık meslek yaşantısı boyunca 5 binden fazla şalgam fıçısı yaptığını aktaran Özat, "Bu yıl şu ana kadar 100'den fazla şalgam fıçısı satışımız oldu. Bu fıçıları daha çok Adana, Mersin, Tarsus gibi bu bölgedeki illere gönderiyoruz ama İstanbul, İzmir, Ankara gibi diğer illere de şalgam fıçısı gönderdiğimiz oluyor. Bir fıçıyı yapmak birkaç gün sürdüğü için firmalar sıraya girmek zorunda kalıyor." dedi.Ayda ortalama 30 tane satıyoruzFıçıların yapımının büyüklüğüne göre değiştiğini kaydeden Özat, "300, 400 litrelik fıçıların yapımı, eğer tahtalar hazır ise bir iki saatte tamamlanıyor ama tahtanın kurumasıyla birlikte teslim edilmesi 1-2 günü buluyor. 1 tonluk fıçıların yapımı ise daha uzun sürüyor. Elimde malzeme olduğu zaman siparişte varsa ayda ortalama 30-40 adet fıçı satıyoruz. Bu sattığımız fıçıların neredeyse tamamını il dışına gönderiyoruz. Özellikle Adana, Tarsus, Mersin civarına çok satıyoruz" diye konuştuBazı aylar gelen sipariş nedeniyle fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını da vurgulayan Özat, "Bazı aylar fazla mesai yapıp çok daha fazla sattığımız oldu. Mesela İzmir'de bir firmaya bir ayda 400 litrelik fıçılardan 200 tane üretip göndermiştik. Ama yıla vurduğumuzda ortalama ayda 30 tane satıyoruz. Biz de asıl önemli olan elimizde malzeme olup olmaması. Çünkü her ağaçtan fıçı olmuyor" ifadelerini kullandı.Şalgamın eski zamanlarda sadece tahta fıçılara konularak mayalandırıldığını hatırlatan Özat, "Bu gelenek hem sağlıklı hem de ayrı bir lezzet kattığı için bugün de devam ediyor. Bölgemizde ve Türkiye'de bilinen şalgam üreticileri, gelip özel olarak ürettiğimiz fıçılardan alıyor. Doğal yollarla mayalanan şalgam bambaşka bir lezzet veriyor." şeklinde konuştu."İnsanlar artık eskiye dönüyor"İnsanların artık sağlıklarını daha fazla düşünmeye başladığına dikkati çeken Özat, "İnsanlar artık eskiye dönüyor. Artık insanlar sağlığını düşünüyor. Yeni nesil, sağlıklı yetişmeyi öğreniyor. Eskiden ürünlerimize 'pahalı' diyorlardı, şimdi 'sağlıklı' diyorlar." dedi."150 yıldır aynı metodla yapıyoruz"Tahta fıçı üretirken hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarını bildiren Özat, "Yaptığımız fıçılarda ne çivi, ne tutkal, ne de yapıştırıcı kullanırız. Yan yana dizilen tahtaları birbirine çatarak yapıyoruz. Hiç bir kimyasal ürün kullanmıyoruz. 150 yıl önce nasıl yapılıyorsa şimdi de aynısını yapıyoruz. Bu mesleği ileriye taşımayı çok istiyorum ama öğretecek işçi bulamıyorum. Bulsak bu mesleği öldürmeyeceğiz ama işçi yok." ifadelerini kullandı.72 yaşındaki fıçı ustası Ruhi Özat da babasından öğrendiği mesleği 60 yıldır aralıksız sürdürdüğünü, bugün de oğluyla fıçı yapmaya devam ettirdiğini söyledi.Tahta fıçıların günümüzde halen revaçta olduğunu ve talep gördüğünü belirten baba Özat, "Tahtadan birçok şey imal ediyoruz ama en çok talep gören şey şalgam kurulan tahta fıçılarımız. Adana'dan, Tarsus'tan hatta Türkiye'nin birçok yerinden bu fıçılarımızı istiyorlar. Tahta, hem doğal hem sağlıklı. Artık insanlar parasına değil sağlıklı olup olmadığına bakıyor. Bu nedenle şalgamcılar bizim fıçılarımızı istiyor." diye konuştu.