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Salgın 2-3 Ay İçinde Kontrol Altına Alınabilir! İşte O Açıklama Açıklaması

Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgın ile ilgili verdiği bir demeçte, Corona virüsüyle mücadele kapsamında belirtilen kurallara uyulduğu taktirde 2-3 hafta içerisinde kritik bir noktaya gelinebileceğini, yükselen eğrinin yatay duruş dönemine girmesi halinde Corona virüsüyle mücadelede başarılı bir döneme girebileceğimizi belirtti.

08.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:51
Salgın 2-3 Ay İçinde Kontrol Altına Alınabilir! İşte O Açıklama Açıklaması
Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, salgın ile ilgili verdiği bir demeçte, Corona virüsüyle mücadele kapsamında belirtilen kurallara uyulduğu taktirde 2-3 hafta içerisinde kritik bir noktaya gelinebileceğini, yükselen eğrinin yatay duruş dönemine girmesi halinde Corona virüsüyle mücadelede başarılı bir döneme girebileceğimizi belirtti. Yükselen eğrinin yatay duruş dönemine girmesini takiben 2-3 ay içerisinde Corona virüsünün kontrol altına alınabileceğini belirten Yamanel, halkın tedbirlere uyması halinde, Corona virüsü salgınıyla mücadelede yakın zamanda başarılı olunabileceğinin altını çizdi.

Kritik Bir Dönemdeyiz

Aynı zamanda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Dr. Levent Yamanel verdiği demeçte, halkın tedbirlere ne derece uyduğunun, hastalığın pik noktasını belirleyeceğini, virüsten korunmak amacıyla getirilen yasaklara uyulması halinde 2-3 hafta içerisinde vaka seyrinde yatay duruş dönemine girilebileceğini ön gördüklerini ifade etti. Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonucunun 3 hafta gibi bir süre sonrasında gözlenebildiğini belirten Yamanel, ülkenin kritik bir döneme girmiş gibi göründüğünü, bu dönemin başarılı bir şekilde atlatılması durumunda Covid-19 virüs salgınının kontrol altına alınabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Levent Yamanel, Koronavirüs, Teknoloji
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