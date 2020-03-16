Salgın Alman ekonomisini zayıflatacak
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.
16.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:53
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Enerji Bakanlığı, Almanya, Ekonomi, Ekonomi
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