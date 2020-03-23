Salgın çok şey değiştirecek

İnsanlık tarihine ilişkin 'Homo Deus' ve 'Sapiens' kitaplarıyla tüm dünyada tanınan ünlü tarihçi Prof. Yuval Noah Harari, koronavirüs salgınının yönetim şekillerimiz üzerinde köklü değişimlere neden olabileceği konusunda uyarıyor...

Kaynak: Dunya.com