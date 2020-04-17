Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun talep

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar ise eğlenceli vakit geçirmek için yapboz satın almaya başladı.

17.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:16
Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun talep

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapanması nedeniyle saçlarını kendileri kesmek isteyenler tıraş makinesi, evlerinde kalanlar ise eğlenceli vakit geçirmek için yapboz satın almaya başladı. Bazı dükkanlarda bu ürünler tükendi.

İzmit 'te koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlerin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar evlerde kendi imkanlarıyla tıraş olmak isteyince, tıraş makineleri satışı 10 kat arttı. Evlerinde güzel vakit geçirmek isteyen kişiler ise yapboz ve eğlence oyunlarına yöneldi. Yapboz satışlarının arttığını söyleyen esnaf, 1000 parçalık yapboz satışlarına yoğun talep olduğunu belirtti.

Esnaf Arzu Karaal, "Yapboz ve tıraş makinelerini neredeyse yok satıyoruz. Koliler de yaptık ama eriyor resmen. Elimizde son kalan ürünler burada. Bizim aldığımız firmalarda da kalmadı. İnsanlar evlerindeler, doğal olarak canları sıkılıyor. Bir şekilde kendilerini oyalamak istiyorlar. Berberler ve kuaförler kapalı. O yüzden insanlar kendi imkanlarıyla tıraş oluyorlar. Bu ürünlerde biz fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Pahalı bir grup ürün de var. Her kitleye göre ürünlerimiz var. Yapbozları genelde çocuklardan ziyade büyükler tercih ediyor. Binlik yapboz daha çok revaçta şu anda. Daha önce günde 1 yapboz satıyorsak, şu an günde 10 yapboz satılıyor" dedi.

Esnaf Bilal İpek ise eğlence oyunlarına ilginin arttığını ifade ederek, "Genel satışlarımızda salgın nedeniyle yüzde 70 civarında bir düşüş var. Fakat eğlence oyunları ve tıraş makinesi satışlarında artış var. Malum berberler kapalı, o yüzden insanlar kendi çabaları ile evde kendilerini tıraş ediyorlar. O yüzden tıraş makinelerine ciddi bir talep var. Bizim şu anda tıraş makinelerimiz bitti. Oyun grupları ve tıraş makineleri şu anda ihtiyaç haline geldi. İnsanlar şu anda dışarıda karşılayamayacakları ihtiyaçlarını evlerine temin ediyorlar. Koronavirüsten sonra satışlarımız çok düştü. Önceden buraya 500-600 insan giriyordu. Şimdi sadece ihtiyaç olan ürünleri alıyorlar. Yapboz bir kolinin içinde 24 tane var. Normal zamanlarda bu 24 taneyi biz bir ayda satıyorduk. Şimdi elimizde olsa biz belki de bir koliyi bir günde bitireceğiz. Şu anda elimizde yapboz yok. Tıraş makinesi de aynı şekilde. Önceden haftada 10-12 tane tıraş makinesi satıyordum. Şimdi 2 günde elimde mevcut olan 50 tıraş makinesini bitirdik" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››Salgın günlerinde tıraş makinesi ve yapboza yoğun talep - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:16: "Bizim İçin Değerlisiniz" projesiyle çocukların yüzünü güldürüyorlar - Haber 11:16: Vefat eden kadın için okutulan mevlit koronavirüs dolayısıyla sosyal medyadan yayınlandı - Haber 11:16: Mardin'de Kovid-19 tedavisini yenen 93 yaşındaki hasta taburcu oldu - Haber 11:16: İran ordusunda 120 kişi Kovid-19'a yakalandı - Haber 11:14: BAŞAKŞEHİR'DE EVE GİRMEDEN ÖNCE KAVGA EDEN HIRSIZLAR KAMERADA - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber