SALGIN HASTANESİNE 'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ' YAZILI YENİ TABELA TAKILDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi.

27.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:20
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi. 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor. Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı. 31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan hastane bin 8 yatak kapasiteli olacak. SALGIN HASTANESİNE ’PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ’ YAZILI YENİ TABELA TAKILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Güncel, Haber

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