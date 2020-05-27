SALGIN HASTANESİNE 'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ' YAZILI YENİ TABELA TAKILDI-2

(Havadan görüntülerle yeniden) SALGIN HASTANESİNE 'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ' YAZILI YENİ TABELA TAKILDIHaber-Kamera İbrahim YILDIZ - Ersan SANİSTANBUL, (DHA)Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi.

27.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:28
(Havadan görüntülerle yeniden) SALGIN HASTANESİNE 'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ' YAZILI YENİ TABELA TAKILDI
Haber-Kamera İbrahim YILDIZ - Ersan SANİSTANBUL, (DHA)
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi. 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor. Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı. Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı. 31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan hastane bin 8 yatak kapasiteli olacak. SALGIN HASTANESİNE ’PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ’ YAZILI YENİ TABELA TAKILDI-2

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Haber
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Haber
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Anketlerde Erdoğan’a rakip olan İmamoğlu’na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Haber
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Haberler››Güncel››SALGIN HASTANESİNE 'PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ' YAZILI YENİ TABELA TAKILDI-2 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:23: Edirne'de sağanak etkili oldu - Haber 14:23: Meydan ve caddelerde Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı - Haber 14:23: Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber 14:23: 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - Haber 14:22: 4 günde 47 bin 831 kişiye ceza kesildi - Haber 13:17: Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi - Haberler 11:52: Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber