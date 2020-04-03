Salgın nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı.
03.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 03.04.2020 07:41
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi