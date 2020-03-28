Salgın nedeniyle artan su tüketimine karşı DSİ'den öneriler
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle su tüketiminde yaşanan artışa işaret ederek, vatandaşlara bir dizi tasarruf önerisinde bulundu.
28.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:29
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle su tüketiminde yaşanan artışa işaret ederek, vatandaşlara bir dizi tasarruf önerisinde bulundu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Devlet Su İşleri, Ekonomi