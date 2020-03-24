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Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı

Dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri iptal edilen Çukur dizisinin oyuncuları, sosyal medya üzerinden yayın yaparak hayranlarıyla buluştu. Oyuncuların "Çukur Evde" adıyla yaptıkları yayın 1 milyon 700 bin görüntülenme sayısını geçti.

24.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:03

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alarak 16 bin 500'den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla bazı dizilerin çekimleri durduruldu. Bu diziler arsında yer alan Çukur 'un oyuncuları, hayranlarından uzak kalmamak için "Çukur Evde" yayını açarak YouTube'da canlı yayın yaptı.

ÇUKUR EVDE PROJESİNDE BULUŞTULAR

Koronavirüs salgını nedeniyle Ay Yapım dizi çekimlerini durdurdu. Fenomen dizi Çukur'un çekimleri de bir hafta önce iptal edilmişti. Yetkililerin evde kalın çağrısına uyan Çukur'un oyuncuları da günlerini evde geçirirken yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizileri için harekete geçti. Çukur'un senaristi Gökhan Horzum, oyuncular Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kadir Çermik, Berkay Ateş, Damla Sönmez, Kubilay Aka ve Hazal Subaşı 'Çukur Evde' isimli projeyle hayranlarıyla YouTube üzerinden buluştu.

1 MİLYON FAZLA GÖRÜNTÜLENME YAPTILAR

YouTube üzerinden video konferans yöntemiyle görüntülü şekilde sohbet eden başarılı oyuncular, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkeye gelmesiyle günlerinin nasıl geçtiğini anlattılar. Çukur Evde 1. bölümü de dizinin yayın günü olan 23 Mart Pazartesi akşamı Çukur'un resmi YouTube kanalından paylaşıldı. 67 binden fazla beğeni alan yayın 1 milyon 700 kişiden fazla görüntülendi.

Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı

"EKİP ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

İlk yayının moderatörü olan Aras Bulut İynemli seyircilerin merak ettiği soruyu da yanıtladı. Çekimlerin ne zaman başlayacağını bilmediğini söyleyen İynemli "Herkesin evde olduğu dönemde Çukur ekibi olarak bir araya gelip size böyle bir şey hazırlamak istedim. Çekimler geçen hafta durdurulmuştu, ekip arkadaşlarımı çok özledim. Bir haftadır çekim yapmıyoruz. Ne kadar yayında olamayacağımız şu anki şartlarda bilemiyoruz. Herkes eve kalsın diyoruz çünkü alabileceğimiz en büyük tedbirin bu olduğunu biliyoruz" dedi.

Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur’un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Çukur, Magazin

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