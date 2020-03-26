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Salgın nedeniyle evde kalan vatandaşların balkonu menekşe ile süslenecek

Çankaya Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara balkon ve pencerelerini süslemeleri için menekşe dağıtımına başladı.

26.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:10
Salgın nedeniyle evde kalan vatandaşların balkonu menekşe ile süslenecek
Çankaya Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlara balkon ve pencerelerini süslemeleri için menekşe dağıtımına başladı. Vatandaşlardan yoğun talep gören menekşe dağıtımında ilk etapta 2 bin 500 menekşe

vatandaşların kapılarına kadar götürüldü. Belediye toplamda 20 bin menekşe dağıtacak.

Çankaya Belediyesi, salgın hastalığa yönelik ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte ve yıkama çalışmalarının yanı sıra vatandaşa moral olacak menekşe dağıtımına da başladı. İlk günden yoğun talep alan uygulamada menekşeler, 20 araç ve 40 personel ile vatandaşların kapılarına kadar bırakıldı. Evde kalan vatandaşlara moral olması düşünülerek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 'in talimatı ile başlatılan menekşe dağıtımında personel maske ve eldiven kuralı ile sosyal mesafe kuralına da uydu. Balkon ve pencerelerini süsleyecek menekşeleri kapılarına kadar getiren Çankaya Belediyesi ekiplerini tebessümle karşılayan vatandaşlar, Başkan Alper Taşdelen'e zor günlerden geçerken çiçekle moral verdiği için teşekkür ettiler.

Kendi seralarında ürettikleri menekşeleri vatandaşların evine kadar götürerek moral olmaya çalıştıklarını belirten Taşdelen, "Bu zor günlerimizde nefes aldığımız balkonlarımızı güzelleştirmek için kendi ürettiğimiz menekşeleri talep eden her vatandaşımızın kapısına kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Bu zor günleri hep beraber aşacağımıza inanıyorum. Tekrar vatandaşlarımızı mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarmak istiyorum. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için uzmanların tedbir uyarılarını da mutlaka dikkatle uygulamalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Menekşe isteyen vatandaşlar, 458 89 64 numaralı telefonu arayarak veya parkbahce@cankaya.bel.tr e-posta adresine ad-soyad, adres ve telefon numarasını yazıp ileti göndererek talepte bulunabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya Belediyesi, Taşdelen, Çankaya, Güncel

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